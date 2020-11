All'ospedale di Branca e' nato Hassan, il 500esimo bambino dell'anno. Traguardo storico, mai raggiunto prima.

Pesa 4kg, è un bel maschietto di nome Hassan, è di Gualdo Tadino ed è il cinquecentesimo bambino nato all’ospedale di Branca in questo 2020, ospedale che per la prima volta, da quando ha aperto i battenti, raggiunge questa quota in numero di parti.

Una vera e propria festa per tutta la famiglia Trabesi, papà Ramzi e mamma Zhora, originari della Tunisia, ma da undici anni residenti in Italia, a Rigali di Gualdo Tadino, dove Ramzi lavora come parrucchiere. Sono già genitori di un altro bambino di un anno e mezzo, ma la nascita del piccolo Hassan è stata salutata come una festa non solo dalla sua famiglia, ma da tutta la comunità dell’eugubino gualdese.

Il cinquecentesimo parto all’ospedale di Branca, infatti:” E’– spiega il primario del reparto Silvano Scarponi – il raggiungimento di un traguardo tanto atteso e il frutto di un lavoro di equipe che ruota sulla grande professionalità delle ostetriche e dei medici che qui lavorano”.

Grande soddisfazione anche del direttore sanitario Teresa Tedesco che ha vissuto i momenti difficili di questo reparto, quando i parti non raggiungevano le 400 unità, ma ha creduto nella possibilità di migliorare le perfomance della struttura.

Oggi il reparto ostetricia di Branca è un punto di riferimento non solo per l’eugubino gualdese, ma per le vicine Marche: “Arrivano puerpere dal fabrianese, ma anche dal maceratese e, in Umbria, dal perugino e dalla media Valle del Tevere. Qui trovano una qualità dell’assistenza da parte delle ostetriche, un rapporto uno ad uno, che dà fiducia e sicurezza”.

I 500 parti raggiunti a metà novembre fanno ipotizzare che per la fine di dicembre quella soglia indicata dai protocolli come dato minimo per mantenere un punto nascita sarà ampiamente superata.

Tornando al piccolo Hassan, è venuto al mondo il 13 novembre alle ore 14.14, con la mamma che è stata assistita nel parto naturale dall’ostetrica Catia Pecci coadiuvata dalla studentessa Giulia Fioroni, dall’equipe composta da Cristiana Brunetti, Gessica Anastasi, dal ginecologo Francesco Gori, dalla pediatra Nadia Caruso, sotto la supervisione del primario Silvano Scarponi e della coordinatrice ostetrica Graziella Principi.

