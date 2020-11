Rosita colpisce ancora. La cuoca eugubina, dopo la sfida con il Trentino Alto Adige, si è cimentata nella puntata di ieri di Cuochi d'Italia All Stars in onda su Tv8, in un piatto a base di polenta contro la regione Veneto. Ad avere la meglio la cuoca del Bottaccione che si è aggiudicata la prima stellina del girone delle passatelle. Anche in questa puntata non sono mancate la naturalezza e la simpatia che contraddistignuono la ormai celebre e amata cuoca di Gubbio.

Gubbio/Gualdo Tadino

14/11/2020 11:15

Redazione