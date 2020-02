Basket, A2 femminile: La Bottega del Tartufo Umbertide pronta alla trasferta di San Giovanni Valdarno

Basket, A2 femminile: lungo il cammino che divide La Bottega del Tartufo Umbertide dall’obiettivo playoff, c’è la RR Retail San Giovanni Valdarno. La squadra toscana è alla ricerca di punti per ritornare in zona playoff. Proprio nell’ultima giornata, il San Salvatore Selargius ha sorpassato le toscane, grazie al successo sul parquet di Umbertide, approfittando anche del turno di riposo osservato da S.G.Valdarno. Le valdarnesi si trovano ora al nono posto ed a quota 14 punti. Le umbertidesi occupano invece la quinta posizione, a quota 20 punti. Obiettivo di Giudice e compagne, rialzare subito la testa dopo il ko rimediato domenica 2 febbraio tra le mura amiche. Una prestazione opaca ed inaspettata da parte delle ragazze di coach Contu, che potrebbero fin da subito stupire i tifosi bianco-azzurri, come già avvenuto in altre occasioni nel corso della stagione. Palla a due domani alle 21 al Pala Galli di San Giovanni Valdarno.

Città di Castello/Umbertide

07/02/2020 19:20

Redazione