Successo internazionale del Premio Comunicare L'Europa

Si è svolto a Palazzo Ferrajoli di fronte Palazzo Chigi (sede della Presidenza del Consiglio) giovedì 6 Febbraio il Premio Internazionale Comunicare L'Europa 2020 alla presenza di numerosi rappresentanti Istituzionali tra i quali Pietro Alberto Lucchetti e Filomena Maggino della Presidenza del Consiglio. Hanno effettuato significativi interventi Vincenzo Scotti già Ministro degli Esteri e Presidente della Link University, Marco Scurria già Europarlamentare che ha ritirato il Premio per il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il Dott. Umberto Giammaria che ha presentato il progetto di cooperazione culturale della Fondazione TAU, Alessandro Ludi ha esposto le linee della sua Fondazione per il sociale con sede alla Spezia. Sono stati moltissimi gli spunti culturali dell'incontro-dibattito che è stato ben condotto dalla giornalista Elena Pittiglio che ha saputo ben alternare momenti culturali con le performance artistiche e musicali. Da oltre dieci anni il Premio Comunicare l'Europa mette a confronto le Istituzioni Nazionali, Internazionali ed Europee con l'Arte, con la cultura e con il sociale, ma anche con tanti mondi paralleli come quello della cooperazione Internazionale o degli Accademici. Di seguito i Premiati: Agostini Fabio, Ammaccapane Nicola, Ascione Lucia, Asti Paolo, Baldi Fabia, Campanelli Giuseppe, Coen Paolo, Dalla Vecchia Aldo, De Ambrogi Mario, D' Elia Maurizio, Di Loreto Monica, Esposito Paolo, Fossi Giampiero, Gregori Fabio, Iannotta Giuseppina, Imburgia Alessandro, Rita Boncompagni Ludovisi, Longo Rosalia, Maggino Filomena, Marsilio Marco, Massaro Domenico, Mercuri Santo Raffaele, Micozzi Mario, Nocetti Giovanna, Parisi Antonio, Pavone Mario, Romagnoli Felicità, Scotti Vincenzo, Tabacchino Francesco, Terrone Francesco. Il Premio Speciale per l'impegno sociale e culturale è stato assegnato a: Belardo Maria Debora, Catapano Giuseppe, Di Giorgio Tania, Leone Franco, Lucchetti Pietro Alberto, Ludi Alessandro, Merola Patrizia, Petrino Francesco, Pino D' Astore Simona. Nel corso della manifestazione sono state consegnate le opere dedicate all'evento degli Artisti: Silvio Amato, Rossana Angelini, Paola Biadetti, Silvio Craia ,Tina Bruno, Elisabetta Serafini. La Kermesse è stata arricchita dalle performance artistiche di Alessandro Calonaci (attore), Tania di Giorgio (Soprano), Angelo Sagnelli (Poeta). Ospiti straordinari dell'evento Sylvia Irrazabal responsabile culturale dell'Ambasciata dell' Uruguay e Sara Iannone Presidente dell'Associazione Alba del Terzo Millennio.