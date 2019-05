Bevagna: "Arte in Tavola vince sul maltempo, promossa l’edizione 2019

Bilancio positivo per l’edizione 2019 di “Arte in Tavola” che si è tenuta a Bevagna nel weekend da venerdì 3 a domenica 5 maggio. Nonostante la pioggia caduta incessantemente per tutto il fine settimana anche sulla città delle Gaite, gli amanti della buona cucina e i curiosi non hanno fatto sentire la loro mancanza, anzi. Nel corso della tre giorni, infatti, si è registrato un buon afflusso di visitatori tra le strade e le piazze di Bevagna. Promosso dal Gal Valle Umbra e Sibillini e dal Comune, l’evento ha visto la presenza di numerosi turisti stranieri attirati soprattutto dai cooking show curati dalla Pro loco di Cantalupo Castelbuono, dall’Istituto Alberghiero di Assisi e dagli chef Maurizio Tulliani, Alex Revelli e Susanna Cutini. Show cooking attraverso i quali sono stati presentati speciali piatti realizzati con prodotti tipici locali: dalle cicerchie allo zafferano, passando per le lumache e le lenticchie e fino ad arrivare al tartufo. Così come grande affluenza di pubblico si è avuta anche nelle altre iniziative messe a punto per l’edizione 2019 della manifestazione, nata per coniugare enogastronomia, arte e cultura. Ad esser state penalizzate invece, a causa del maltempo che ha accompagnato tutto il weekend, alcune delle attività di intrattenimento che si sono tenute nelle piazze del borgo umbro. “Il bilancio è positivo - ha commentato il sindaco Falsacappa - anche se il tempo non è stato clemente. La soddisfazione è stata comunque generale, la prelibatezza dei prodotti unanimemente riconosciuta e la maestria degli studenti dell'Istituto Alberghiero di Assisi evidente, in quanto ben guidati dai loro professori”. La bravura degli studenti dell'alberghiero, insieme all'organizzazione del Comune ha conquistato tutti. Tra i visitatori c'è anche chi ha voluto condividere l'apprezzamento con l'amministrazione bevanate, scrivendo direttamente dalle Marche una mail per congratularsi sull'ottima riuscita di “Arte in Tavola”. “La bellezza di Arte in tavola 2.0 - ha proseguito il primo cittadino - sta proprio nella sinergia tra più soggetti, a cominciare dai produttori che hanno messo a disposizione prodotti di eccellenza che hanno reso unici i piatti e prelibate le ricette”. Dal sindaco Falsacappa, dunque, un grazie a quanti hanno reso possibile la manifestazione, compreso il corpo di polizia municipale e l’associazione “Scorpione” per la sicurezza garantita nel corso del weekend. “L’appuntamento - ha quindi concluso il primo cittadino - è ora per il prossimo anno, quando torneranno ad accendersi i riflettori su Bevagna e sulla nostra arte, che è un insieme di architettura, paesaggio e tradizione. Senza dimenticate la bontà dei cibi realizzati con prodotti unici locali”.

Foligno/Spoleto

07/05/2019 16:11

Redazione