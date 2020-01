Bilancio delle attività di controllo della Polizia di Stato nelle stazioni e a bordo treno nelle Marche, Umbria e Abruzzo

1897 identificati, 1 arrestato e 5 denunciati, 306 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 175 convogli scortati, 8 contravvenzioni. Questo il bilancio dell’attività del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo nel corso della settimana appena trascorsa. In particolare la Polizia Ferroviaria di Foligno ha denunciato un 47enne italiano per minaccia e oltraggio a Pubblico Ufficiale poiché, sorpreso senza il biglietto dal capo treno del regionale “Roma – Foligno”, lo minacciava ed insultava durante la verbalizzazione. Identificato dagli agenti, oltre a dover pagare la sanzione prevista per l’irregolarità di viaggio, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati commessi. Una storia, per fortuna a lieto fine, ha visto come protagonista un meticcio di grossa taglia troppo vicino ai binari durante il transito dei treni rischiando quindi di essere travolto. Il cane, che i poliziotti hanno battezzato, almeno per un giorno, “Lucky”, fortunato, è stato notato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Foligno impegnati nei consueti servizi di controllo, a pochi metri dalla Stazione ferroviaria di Foligno all'interno della sede ferroviaria. Il povero animale, con ogni probabilità abbandonato dai proprietari, una volta rifocillato e tranquillizzato, è stato affidato al servizio di Polizia Veterinaria dell’Asl che dopo averne accertato lo stato di salute e l’assenza del micro – chip, lo ha trasportato presso il locale canile dove i volontari se ne prenderanno cura in attesa di un’adozione.

