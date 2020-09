Ciclismo: la Tirreno-Adriatico attraversa l'Umbria. La quarta tappa parte da Terni, con traguardo a Cascia

Il grande ciclismo torna a Terni grazie alla 55/a edizione della Tirreno-Adriatico. Giovedì 10 settembre la quarta tappa della competizione partirà proprio in città, per poi proseguire in un percorso di 194 chilometri (di cui 70 nel ternano) tra Umbria e Marche, con traguardo a Cascia. Partenza alle 10,50 da piazza della Repubblica, la corsa attraverserà per due volte parte del centro cittadino e toccherà in territorio umbro anche le località di Narni, San Gemini, Arrone, Ferentillo, Ceselli (Scheggino), Piedipaterno (Vallo di Nera), Cerreto di Spoleto, Norcia, per poi transitare - dopo il passaggio nei comuni marchigiani di Visso e Castelsantangelo sul Nera - a Castelluccio, ancora a Norcia e infine a Cascia.

Perugia

09/09/2020 19:18

Redazione