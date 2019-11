Disperso sul Serrasanta, proseguono le ricerche. L'appello sui Facebook a chi potrebbe averlo visto

Un'intera notte e una giornata di ricerche, ma ancora non si sa nulla di Mirko Tini, l'uomo di 38 anni, di professione assicuratore, residente nella frazione di Morano a Gualdo Tadino, scomparso nel nulla da mercoledì 27 novembre.

Padre di due figli ancora in tenera età, l'uomo non ha dato più notizie di sè dalle prime ore del pomeriggio del 27, ma solo alle 18.20 sono scattate le ricerche ufficiali dopo l'allarme lanciato dai familiari. Telefono spento, appuntamenti saltati, Mirko è sparito nel nulla. L'ultima cella telefonica agganciata dal suo cellulare, che risulta spento, è quella del Monte Serrasanta dove si sono subito diretti i soccorsi. Vigili del Fuoco di Gaifana e Perugia , Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria con il supporto di un'unità cinofila molecolare proveniente dall'Abruzzo, Carabinieri e il Settimo reggimento dell'aviazione dell'esercito con un elicottero, hanno lavorato tutta la notte e la giornata concentrando le ricerche nella zona tra la Balza di Mezzogiorno e il cosiddetto Salto del Prete, dopo aver ritrovato l'auto dell'uomo lungo la strada che sale al Serrasanta. L'area di ricerca è quanto mai impervia, affacciando sulla Valle del Fonno nota per i suoi boschi fitti e scoscesi. Potrebbe essersi ferito senza la possibilità di dare l'allarme. Nel pomeriggio odierno è stato diramato un appello su Facebook che recita così:" Da ieri risulta disperso Mirko Tini, potrebbe trovarsi in stato confusionale...chiunque abbia notizie utili è pregato di contattare il 115.. grazie per l'aiuto...condividete il più possibile" . In tanti hanno condiviso e manifestato apprensione per le sorti dell'uomo, molto conosciuto. Le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore

Gubbio/Gualdo Tadino

28/11/2019 17:55

Redazione