E' Gioacchino Minelli il nuovo governatore Rotary del distretto 2090: Umbria, Marche, Molise e Abruzzo

Gioacchino Minelli, 64 anni, ingegnere civile, è il nuovo governatore Rotary del distretto 2090 (Umbria, Marche, Molise e Abruzzo) per l'anno rotariano 2021-22. Non era mai accaduto nella storia del club eugubino che un suo componente raggiungesse una carica così importante. Sposato con Lisa Ruhe, insegnante privata d'inglese, ha tre figli che vivono tutti negli Stati Uniti. Michael chimico, Bryan ingegnere aerospaziale e Marco specializzando in optometria. Gioacchino Minelli era stato presidente del Rotary Gubbio nell'anno 1996-97 a 12 anni dal suo ingresso nel club. Ha coordinato, nel 2012, quando sua moglie Lisa Ruhe è stata presidente del club di Gubbio il progetto internazionale "Sostentamento degli agricoltori con l'apicoltura" in un villaggio dell'Albania. È stato anche assistente del governatore nell'anno rotariano 2016-17.

Gubbio/Gualdo Tadino

09/05/2019 15:54

Redazione