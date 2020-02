Economy of Francesco: saranno oltre 2000 i giovani da tutto il mondo attesi ad Assisi a fine marzo. Martedi' a Roma conferenza di presentazione

Saranno più di 2000 i giovani under 35, provenienti da ogni parte del mondo, che parteciperanno a “Economy of Francesco”. Sono per il 56% uomini e il 44 donne. Imprenditori, economisti, studenti, promotori di attività al servizio del bene comune e di una economia sostenibile raggiungeranno Assisi dal 24 al 28 marzo. Dalla Martinica al Vietnam, dallo Zambia all’Australia, dalla Germania al Cile, mossi dall’obiettivo comune di costruire un mondo più equo e sostenibile, come indicato da Papa Francesco nell’enciclica Laudato Si’.

I giovani prenderanno parte ai tavoli tematici, allestiti in 12 villaggi, dove si confronteranno su idee, sfide e proposte per una nuova economia: management e dono, finanza e umanità, lavoro e cura, energia e povertà, agricoltura e giustizia, business e pace, women for economy, CO 2 delle disuguaglianze, profitto e vocazione, imprese in transizione, vita e stili di vita, policies e felicità. Le nazioni più rappresentate sono Italia, Brasile, Stati Uniti, Argentina, Spagna, Portogallo, Francia, Messico, Germania, Gran Bretagna.

Tra questi ci sarà Lilly, 12 anni, conosciuta come la “Greta della Thailandia”. Da tempo porta avanti battaglie contro la plastica nel suo Paese, promuovendo la raccolta di rifiuti nei canali di Bangkok. «Non vedo l’ora di incontrare gli altri ragazzi, confrontarmi con loro sulle sfide che riguardano il nostro futuro - dice la giovanissima thailandese - e imparare da loro. Sono molto emozionata all’idea di conoscere Papa Francesco. Credo che lui sia capace di fare la differenza, condividiamo lo stesso amore per la natura e l’idea che tutto sia connesso».

Martedì 25 febbraio alle 15 nella sede dell’Associazione Stampa Estera di Roma verranno illustrati i numeri dei giovani partecipanti, il programma dei cinque giorni, i relatori, i 12 villaggi, la visita di Papa Francesco, le modalità di accreditamento e le informazioni operative per la stampa. Alla conferenza, coordinata dal direttore della struttura informativa dell’evento, padre Enzo Fortunato, saranno presenti il presidente del comitato organizzatore dell’evento, Mons. Domenico Sorrentino, il direttore scientifico, Luigino Bruni, e alcuni giovani protagonisti dell’incontro di marzo: Paolo Santori, Federica Nalli e Maria Florencia Locascio.

L’evento è organizzato dalla Diocesi di Assisi, dall’Istituto Serafico, dal Comune di Assisi e da Economia di Comunione, in collaborazione con le Famiglie Francescane e il Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale. Lo ha reso noto il direttore della struttura informativa di Economy of Francesco, padre Enzo Fortunato.

Assisi/Bastia

23/02/2020 12:07

Redazione