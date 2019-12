Esce un pari in Sicilia per il Perugia: finisce 2-2 a Trapani con i rigori di Iemmello e Falcinelli

Esce un pari in Sicilia per il Perugia nell'ultima trasferta del 2019: finisce 2-2 allo stadio Provinciale di Trapani contro gli amaranto locali allenati da Castori. Sempre costretta a inseguire la squadra di Oddo, andata sotto nel primo tempo colpita al 23' da Luperini, tra i migliori dei suoi, conclusione che tocca Gyomber finisce nel sacco.

Nella ripresa i grifoni prima rischiano ancora su staffilata di Luperini che centra la traversa, poi agguantano il pari al 17' dagli undici metri con il 15mo sigillo stagionale di Pietro Iemmello - con il Trapani che resta in 10 per il rosso a Strandberg per fallo da ultimo uomo - ma in 120 secondi i padroni di casa tornano avanti grazie a Pettinari, che insacca da due passi la corta respinta di Vicario su inzuccata dell'ex Scognamiglio. Ci pensa nel finale Falcinelli all'85' a siglare la sua prima rete stagionale sempre dal dischetto (esecuzione lasciata da Iemmello) firmando così la seconda rimonta di giornata, penalty consesso per un fallo di mani molto contestato dai siculi. Anche i grifoni chiudono poi in 10 per il rosso diretto a Gyomber, reo di aver detto qualcosa di troppo al quarto uomo.

In classifica Perugia che sale a 27 punti appaiato all'Ascoli, in sesta piazza, con un ritardo di 1 punto sul Crotone (vittorioso a Frosinone) e 2 dal Cittadella che ha violato il Penzo di Venezia. Domenica prossima 29 dicembre ultima di andata al Curi proprio contro il Venezia.

Perugia

26/12/2019 17:21

Redazione