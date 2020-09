Ex Merloni, 10 mesi di cassa Covid e 12 a step per cessazione. Sindacati: "Ora progetti veri di rindustralizzazione"

10 mesi di cassa integrazione per Covid, più la possibilità di attivare per step altri 12 mesi di ammortizzatori per cessazione attività. E' il risultato raggiunto quest'oggi nell'incontro in via telematica tra i ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, i sindacati dei metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil di Umbria e Marche, Invitalia, l'azienda Indelfab , i rappresentanti istituzionali delle regioni Umbria e Marche e dei dei Comuni coinvolti dalla crisi della ex Merloni. Si ritirano le procedure di licenziamento, 584 quelle annunciate dall'azienda Indelfab, che ha rilevato la ex Merloni, sui due stabilimenti di Fabriano e quello umbro di Colle di Nocera Umbra, condizione indispensabile posta dai sindacati per aprire una trattativa sugli ammortizzatori sociali.

Il must dell'incontro è stato quello di non dare vita ad una semplice assistenza ai lavoratori in vista della fine definitiva del progetto “Porcarelli”, ma di sviluppare da qui ai prossimi 10 mesi una progettualità industriale per dare opportunità di lavoro. In tal senso sono giunte aperture da parte delle Regioni per investire in politiche attive del lavoro a sostegno di veri progetti di rilancio del territorio ex Merloni . Domattina alle ore 8 sono attese assemblee di fabbrica al sito di Colle in Umbria e di Santa Maria a Fabriano.

Gubbio/Gualdo Tadino

17/09/2020 18:23

Redazione