Gualdo Tadino, cluster al matrimonio, in 100 posti in isolamento fiduciario. Il sindaco Presciutti celebra il rito, oggi sottoposto a tampone

Si conoscerà solo domani l'esito dei tamponi che da sabato scorso e fino alla giornata odierna sono stati effettuati a Gualdo Tadino a tutti coloro che avevano partecipato ad un matrimonio lo scorso 10 luglio, dove uno dei testimoni di nozze è risultato, nei giorni a seguire, positivo al Covid.

Scattata la profilassi con isolamento fiduciario per un centinaio di persone, non solo gli invitati alle nozze, ma anche gli operatori del ristorante dove si era tenuto il banchetto. Tutti da sabato scorso e fino ad oggi sono stati chiamati a sottoporsi a tampone, anche gli invitati dello sposo provenienti dalla Marche.

C'è ottimismo sull'esito in virtù del fatto che sia nella sala consiliare, dove si è tenuta la cerimonia, sia nel ristorante, sono stati rispettati i protocolli di sicurezza, dal distanziamento alle mascherine fino all'esibizione del "green pass" per avvenuta vaccinazione o tampone per partecipare al banchetto, ma la precauzione in questi casi è d'obbligo secondo l'Usl 1 che ha effettuato tutti i tracciamenti del caso.

Lo stesso sindaco Massimiliano Presciutti, che ha officiato il rito civile in sala consiliare dove sono state ammesse solo 17 persone per rispettare il distanziamento con uso obbligatorio delle mascherine, ha deciso di sottoporsi a tampone nella giornata odierna. Lo ha comunicato in un video via social.

Gubbio/Gualdo Tadino

19/07/2021 09:00

Redazione