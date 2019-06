Gualdo Tadino: i risultati delle elezioni in seno alla Comunanza Agraria

Si sono svolte come previsto le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Comunanza Agraria Appennino gualdese. Voti validi: 108 su 109 votanti. Eletti nel consiglio di amministrazione: 1. Mauro Guerrieri, voti 81 2. Dino Diso, voti 62 3. Nazzareno Anastasi, voti 55 4. Massimiliano Barberini, voti 39 5. Sergio Ponti, voti 37 6. Mario Anderlini, voti 24 Poiché i candidati si sono presentati in una unica lista, risulta automaticamente eletta con 108 voti come presidente la capolista Nadia Monacelli. Anche se è un risultato in linea con le precedenti elezioni, non nascondiamo che avremmo sperato in una partecipazione maggiore. E’ vero che la bellissima giornata, in una domenica in piena stagione estiva ed in concomitanza con numerosi altri eventi (SS.Trinità, Montagne in Movimento, eventi di importanti associazioni..) non ha aiutato chi non è riuscito a partecipare, complice anche la scelta di votare in unico giorno e in un orario ristretto. Di questo ci scusiamo con tutti gli aventi diritto e da qui ripartiremo per migliorarci, pienamente coscienti di quanto vitale sia la partecipazione attiva in un Ente come la Comunanza. Aumentare la partecipazione sarà una delle prime sfide per i neo eletti, sulle linee di indirizzo già affrontate in assemblea: ricerca di soluzioni condivise nella questione “Rocchetta”, dialogo con l’Amministrazione Comunale, nascente progetto di rilancio e valorizzazione dei territori montani che, in partenariato con l’Università Politecnica delle Marche, costituirà il maggiore impegno del prossimo futuro.

Gubbio/Gualdo Tadino

17/06/2019 18:01

Redazione