Gubbio, Piazza 40 Martiri: autista di bus chiede i biglietti a quattro persone di nazionalità marocchina e viene picchiato. I quattro si danno alla fuga, sul posto forze ordine e 118

Fatto di cronaca in serata nel cuore di Gubbio, nella centralissima Piazza 40 Martiri, punto di raccordo del servizio bus cittadino: un autista di un pulmann difatti avrebbe chiesto a quattro persone di mostrare il biglietto per il tratto in questione. I quattro, che dalle prime ricostruzioni sarebbero di nazionalità marocchina, che erano sprovvisti del tagliando a tale richiesta hanno picchiato sembrerebbe in maniera veemente l'autista per poi scappare a piedi verso le strade cittadine. Il malcapitato autista è stato prontamente soccorso da un collega di un bus adiacente che ha poi allertato le forze dell'ordine, carabinieri e polizia locale, che sono accorse sul posto per le verifiche del caso con la volontà di rintracciare gli individui. Sul posto anche un'ambulanza del 118 per le cure immediate all'autista colpito, che è stato condotto all'ospedale per accertamenti, avendo riportato ferite al volto. Sembra che gli extracomunitari non indossassero neppure la mascherina e abbiano reagito anche alla sollecitazione del l'autista a provvedere a indossarla. In corso le ricerche per rintracciare i responsabili dell'aggressione.

Gubbio/Gualdo Tadino

05/11/2020 20:39

Redazione