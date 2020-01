Gubbio atteso domani nella tana della Virtus Verona (diretta radio dalle 15 su RGM). Torrente: "E' ora di cambiare marcia". Sbaffo out per infortunio, in arrivo Mokulu e Cisco.

Serie C, girone B: ha svolto la rifinitura mattutina in sede il Gubbio e nel primo pomeriggio la carovana rossoblù si è poi trasferita in Veneto in vista del match di domani al “Gavagnin-Nocini” contro la Virtus Verona.

Mister Torrente ha provato il 4-3-3 come sistema di gioco nelle ultime sedute con Maini terzino destro, l'inserimento in cabina di regia del neo arrivato Megelaitis e tridente offensivo formato da Tavernelli, Cesaretti e Gomez. Alternativa è il 3-5-2 fin qui adottato dal tecnico di Cetara che ha convocato soltanto 17 elementi: escluso Sbaffo, ai box per un problema muscolare che lo terrà fuori anche la prossima settimana ma per la società è al momento incedibile, così come Cesaretti.

Oltre ai lungodegenti Cenciarelli e De Silvestro e Cinaglia squalificato, non convocati perchè in uscita invece Bangu, Battista, Andrea Conti, El Hilali, Manconi e Meli. Il presidente-allenatore della Virtus Fresco dovrebbe invece optare per il 4-3-1-2 con Odogwu-Magrassi tandem d'attacco e Marcandella trequartista anche se scalpita Lupoli, tra i convocati anche il neo arrivato Bentivoglio, esperto centrocampista con passato in al Bari e Chievo Verona.

"Ho provato il 4-3-3 in settimana - dichiara mister Torrente alla vigilia - e domani potremmo iniziare con questo modulo e poi variare in un 3-5-2, oppure viceversa. Per ora la squadra è ancora più adatta alla difesa a 3 ma il mercato in corso d'opera può variare l'assunto per le prossime gare, vedremo cosa succederà, certamente indipendentemente dai numeri l'importante è avere equilibrio. Megelaitis giocherà subito titolare, è un regista dinamico molto bravo a verticalizzare e molto attento anche in fase di non possesso. Sbaffo non è convocato per un problema fisico che si porta avanti da tempo e anche la prossima settimana dovrà fermarsi. Andiamo ad affrontare un avversario in salute, che ha disputato un grande girone d'andata ma noi non possiamo più sbagliare e come ho detto alla squadra è questo il momento di cambiare marcia, dare continuità a prestazioni e risultati e fare punti per tirarci fuori dalla zona playout. Mi aspetto un approccio determinato alla partita, voglio cattiveria agonistica e personalità. Bisogna sicuramente da adesso in poi far qualcosa in più, migliorare sia nei singoli che come squadra soprattutto, un quid in più che i giocatori fino adesso non hanno dato e devono dare per uscire da questa difficile situazione"

Potrete seguire Virtus Verona-Gubbio domani dalle 14.55 in diretta radio su RGM o canale 604 del digitale terrestre con a seguire le interviste post partita mentre lunedì sera su TRG alle 21 torna l'appuntamento con il salotto sportivo di “Fuorigioco”.

Intanto in ottica mercato per l'attacco torna d'auge la trattativa con il centravanti belga naturalizzato congolese Mokulu, classe 1989 in uscita dal Padova, operazione che appare in dirittura d'arrivo dopo che il Ds Giammarioli aveva sondato il terreno anche per Costantino della Triestina e Romero del Sudtirol. Si stringe anche per l'esterno offensivo Cisco, classe 1998, di proprietà del Sassuolo ma di stanza al Pescara.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/01/2020 13:24

Redazione