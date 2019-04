Gubbio, domani arriva un Pordenone deciso a festeggiare la B. Galderisi: "I dettagli e gli episodi faranno la differenza". Diretta radio su RGM dalle 14.25

Serie C: il Gubbio riceverà domani il Pordenone alle ore 14.30 al “Barbetti”. Una partita che potrebbe sancire lo storico approdo in B dei ramarri, con oltre 100 tifosi attesi al seguito dal Friuli, ma il Gubbio deve ancora trovare la salvezza matematica con speranze intatte di entrare in zona playoff. Galderisi, che non potrà contare sugli infortunati Piccinni e Malaccari e sullo squalificato Lo Porto, dovrebbe optare per il 3-4-1-2 con Marchegiani in porta, difesa formata da Espeche, Maini e Tofanari, favorito su Schiaroli, centrocampo con Ferrettì e Pedrelli esterni, Davì e Benedetti centrali, Casiraghi sulla trequarti a sostegno di De Silvestro e uno tra Plescia o Campagnacci, considerando che Chinellato è acciaccato e dovrebbe ancora partire dalla panchina. 4-3-1-2 invece per Tesser con l'ex Candellone a guidare l'attacco.

"Il Pordenone è da inizio campionato che ha messo tutti in fila - dichiara mister Galderisi(nella foto di Simone Grilli) alla vigilia - ha un organico di valore assoluto per qualità e quantità e un allenatore che reputo forse il migliore a queste latitudini e i risultati conseguiti negli ultimi anni lo confermano. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi, sarà una partita difficilissima e non dovremmo distrarci un secondo, perchè ogni distrazione sarà pagata a caro prezzo domani, soprattutto nelle situazioni di palla inattiva dove il Pordenone è micidiale. Dobbiamo essere noi bravi a sfruttare gli episodi invece, perchè la partita domani a mio parere si decide nei dettagli. Però veniamo da un buon momento e anche se abbiamo delle assenze importanti sono certo che domani abbiamo tutto per fare una gran partita nonostante incontriamo la squadra più forte di tutti e tre i gironi di C. Playoff? prima blindiamo la salvezza, poi vediamo: chiaramente tutto passa dalla partita di domani".

E ricordiamo che potrete seguire Gubbio-Pordenone domani a partire dalle 14.25 su RGM Hit Radio o sul canale 604 del digitale terrestre con a seguire le interviste post gara in “Terzo Tempo”

Gubbio/Gualdo Tadino

19/04/2019 16:00

Redazione