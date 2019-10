Gubbio: domani in Cattedrale l'ordinazione sacerdotale di Edoardo Mariotti e Andrea Svanosio

Chiesa eugubina in festa per l’ordinazione sacerdotale di due seminaristi. Domani, sabato 12 ottobre alle ore 17, nell’abbraccio della Cattedrale la comunità accoglierà la consacrazione presbiterale di Edoardo Mariotti e Andrea Svanosio. I due giovani sono arrivati a compimento del cammino formativo iniziato sin dal 2012 nel Pontificio seminario regionale umbro. «C’è bisogno - commenta il vescovo Luciano Paolucci Bedini - di tanta preghiera e di accoglienza concreta. Sono fratelli chiamati a diventare padri, ma che il Signore ci affida come figli. E’ una grande gioia che siamo chiamati a condividere con semplicità e in comunione». Andrea Svanosio è nato a Brescia trent’anni fa. La sua vocazione nasce da ragazzo nella parrocchia di Castenedolo, grazie alla testimonianza e agli insegnamenti dei sacerdoti della piccola comunità lombarda. «Ho sempre frequentato le attività della mia parrocchia - racconta Andrea - in oratorio, nei campi scuola e con l’impegno come ministrante. E già in tenera età ho avvertito che il Signore mi stava chiamando, senza scossoni o grandi sconvolgimenti». Arrivato in diocesi eugubina una decina di anni fa, Svanosio è entrato in seminario guidato dal vescovo di allora, mons. Ceccobelli, e dall’emerito Bottaccioli. Negli anni della formazione, Andrea ha prestato servizio nelle comunità parrocchiali di Cantiano, Cristo Risorto a Umbertide e San Martino a Gubbio. Dopo l’ordinazione diaconale, si è dedicato ai giovani coordinando le attività dell’oratorio cittadino “Don Bosco”. Viene dalle Marche, invece, Edoardo Mariotti. Classe 1991, è originario di Pietrarubbia nel pesarese. Un percorso vocazionale molto simile a quello del suo amico e compagno di seminario Andrea. Prima l’adolescenza in parrocchia, poi il discernimento e infine l’ingresso in seminario dal 2012 e il corso di studi all’Istituto teologico di Assisi. Anche Edoardo ha compiuto il suo servizio pastorale in varie parrocchie della diocesi, iniziando a Cantiano i primi anni per poi continuare alla Madonna del Prato nel 2016-2017 e poi a Umbertide fino a oggi. «E’ davvero una gioia - confida Edoardo - portare a compimento gli studi e iniziare il nuovo cammino da sacerdote. Nelle parrocchie dove sono stato come seminarista e diacono ho sempre dato una mano con catechismo, dopo-cresima, campi estivi, malati, ministranti e liturgia». La cerimonia di ordinazione sacerdotale di Edoardo e Andrea sarà trasmessa in diretta video sul sito web www.diocesigubbio.it, sul canale Youtube e sugli altri social media della Diocesi di Gubbio. Un modo in più per coinvolgere e raggiungere le comunità parrocchiali di origine dei due nuovi sacerdoti.

Gubbio/Gualdo Tadino

11/10/2019 14:06

Redazione