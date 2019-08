Gubbio, domani sera i "Musaico" in concerto in Corso Garibaldi. Il leader della band e' l'autore dei Nomadi, Petrucci

I Musaico tornano a Gubbio, per l’ultima data umbra del “Nelle nostre corde tour 2019”. Il trio acustico dell’autore dei Nomadi Marco Petrucci e del compositore della band emiliana Francesco Ferrandi sarà infatti protagonista domani giovedì 22 agosto alle ore 21.30 in corso Garibaldi, all’altezza del Bar Centrale, con un live che si preannuncia esplosivo e carico di pathos, dove la grande protagonista sarà ancora una volta la musica d’autore.



“Nelle nostre corde Tour 2019” è il nuovo spettacolo, che apre il secondo decennio di attività dei Musaico. Una sorta di dichiarazione di intenti, di rivendicazione a continuare a fare quella musica d’autore che è da sempre nel loro Dna, ma che contiene nel titolo anche la potenza ritmica e dirompente delle corde, che siano le corde vocali, quelle di una chitarra o quelle dell’anima, corde accomunate dalla capacità di prendere il pubblico e trascinarlo.



Lo spettacolo, interamente in acustico, è in realtà un festoso, toccante, inebriante viaggio tra le sensazioni, gli odori e i colori di alcune tra le più belle canzoni della musica d’autore italiana, dove ai brani di storici cantautori e band (Mannarino, Gazzè, Bandabardò, Modena City Ramblers, De Gregori, Fossati, Vecchioni, Capossela, Battisti, De Andrè, Bertoli, Dalla), si alternano quelli scritti dal frontman della band Marco Petrucci per i Nomadi (tra gli altri gli ultimi singoli Decadanza e Ti porto a vivere firmati insieme al tastierista Francesco Ferrandi, e poi ancora, L’eredità, Anni di frontiera, Qui, per citarne alcuni) nel corso di 25 anni di collaborazione artistica.



A corollario di uno live trascinante, coinvolgente, dove ritmi travolgenti, momenti di ironia ed atmosfere intime si fondono sapientemente, la proiezione di videoclip legate ai brani accompagnerà per oltre due ore gli spettatori in un viaggio liberatorio.



Accanto a Petrucci e Ferrandi, confermate le presenze storiche, quella dell’autentico mattatore della band Renzo Ripesi alla voce e alla chitarra e di “Lucky” Luciano Riccardi, responsabile della parte video, oltreché tour manager.



Un successo, quello delle ultime due stagioni live estive, testimoniato dalle quasi 100 date dell’“Accordi e ricordi Tour 2017” prima e del “Deca-Danza Tour 2018” poi, distribuite in sette regioni (Marche, Emilia Romagna, Abruzzo, Lazio, Toscana, Veneto ed Umbria).

21/08/2019 12:18

