Gubbio, ecco il girone: ben sei toscane, si torna a giocare in Liguria e Sardegna. In ballo un posto tra Fano o Pistoiese

E’ stata resa nota in tarda mattinata la composizione dei gironi del prossimo campionato di Lega Pro. E’ stato seguito il criterio della aggregazione geografica orizzontale con il Gubbio inserito quindi nel girone B insieme a formazioni toscane(ben sei), emiliano-romagnole(quattro)marchigiane(tre), due abruzzesi(Pescara e Teramo) più una laziale(Viterbese). Inoltre le novità per i rossoblù saranno le trasferte in Liguria per affrontare l'Entella e in Sardegna per sfidare l'Olbia. Nel girone è presente ancora una X legata alla necessità di conoscere l’esito del ricorso, in discussione domani, presentato dal Fano al Collegio di Garanzia del Coni; se bocciato verrà ripescata la Pistoiese.

GIRONE B: Ancona-Matelica, Aquila Montevarchi, Carrarese, Cesena, Fermana, Grosseto, Gubbio, Imolese, Lucchese, Modena, Olbia, Pescara, Pontedera, Reggiana, Siena, Teramo, Vis Pesaro, Virtus Entella, Viterbese, X

In serata è atteso il calendario, con la prima giornata fissata per il 29 Agosto

Gubbio/Gualdo Tadino

09/08/2021 15:32

Redazione