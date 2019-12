Gubbio: presentate le attività della scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università di Perugia

Sono state presentate, in conferenza stampa, al Centro Servizi Santo Spirito di Gubbio, le attività della scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università di Perugia, giunta al terzo anno di attività. Di durata biennale, la Scuola di Specializzazione in Beni Storico-Artistici dell’Università di Perugia, che ha sede al Centro Servizi Santo Spirito di Gubbio, è riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica. Grazie a un consorzio fra sei Università italiane (Perugia, che ne è sede amministrativa e capofila, Urbino, Teramo, Chieti-Pescara, L’Aquila, Campobasso), alle quali presto dovrebbero aggiungersi altri quattro atenei (Matera-Basilicata, Milano IULM, Parma, Salerno), la Scuola di Perugia si presenta come un esempio virtuoso di aggregazione fra più sedi, il più grande in Italia nel settore dei Beni Culturali.

Gubbio/Gualdo Tadino

18/12/2019 17:03

Redazione