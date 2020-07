Gubbio, primo colpo in arrivo? trattativa avanzata per il possente centrale classe 1991 Maximiliano Uggè

Calcio, Serie C: primo colpo in entrata all'orizzonte per il Gubbio calcio, con il Ds Giammarioli che ha intavolato una trattativa che si può definire in fase molto avanzata per l'arrivo del difensore centrale classe 1991 Maximiliano Uggè. Fisico possente, 190 cm per 87 kg, Uggè è nato a Treviglio e ha trascorso l'iter giovanile con l'Inter per poi restare in Lombardia a Monza e Lecco. Nel 2013 poi la scelta di trasferirsi in Lituania, al Suduva, dove in tre anni gioca anche l'Europa gol e sigla ben 12 gol in 104 partite. Quindi ancora est Europa al Nomme Kaliju, formazione estone, dove resta quattro anni disputando anche i preliminari di Champions: anche qui si distingue non solo in difesa ma anche in zona gol, sfruttando le sue rimarchevole doti aeree, con ben 18 centri in 117 match. Lo scorso anno Uggè è tornato in Italia per vestire i colori del Gozzano(25 gettoni, nessun gol), nel girone A di C, ed ora, se non ci saranno ripensamenti dalle due parti, è pronto ad iniziare la sua nuova esperienza in rossoblù

Gubbio/Gualdo Tadino

30/07/2020 06:13

Redazione