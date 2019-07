Gubbio: trattative serrate per il portiere Ravaglia, i terzini Hadziosmanovic e Filippini e il centrale difensivo Munoz. Nasce il gruppo "Insieme per il Gubbio"

Novità multiple in casa Gubbio, la prima riguarda un nuovo progetto che coinvolge alcuni volontari con la passione per i colori rossoblù assieme alla stessa società eugubina: nasce difatti il gruppo “Insieme per il Gubbio”, che ha come obiettivo quello di organizzare e promuovere iniziative, momenti di condivisione, idee ed eventi con l'obiettivo di ricreare entusiasmo attorno alla squadre e rivedere al “Barbetti” un pubblico numeroso, innamorato e caloroso. Un progetto avrà un continuo e incessante lavoro basato su un programma delineato e concordato assieme al Presidente Sauro Notari, per realizzare progetti, idee ed eventi che coinvolgano l'intera città e il comprensorio.

Intanto in ottica mercato la società ha messo nel mirino il portiere Ravaglia, classe 99', di proprietà del Bologna, che dovrebbe esser affiancato dal pari età Zanellati del Torino. In difesa trattativa ai dettagli con il jolly spagnolo Rafael Munoz, classe 94', in uscita da Marbella nella seconda divisione iberica. Per i laterali difensivi, oltre Zanoni dell'Atalanta piacciono il classe 95' Filippini della Lazio e il classe 1998 Hadziosmanovic della Sampdoria. Per centrocampo ed attacco gli obiettivi principali restano ivariati: il regista Cenciarelli della Viterbese e il centrvanati sarao del Monopoli

Gubbio/Gualdo Tadino

01/07/2019 19:58

Redazione