Gubbio: ufficialità in arrivo per Munoz, Konate e Sbaffo. Domani si chiude per Filippini

Serie C: il Gubbio inserisce in maniera pressochè ufficiale altri tre elementi nella rosa per il prossimo campionato di C. Nero su bianco in arrivo difatti per i difensori Munoz e Konate, ambedue classe 1994, oltre che per la 29enne mezzala Sbaffo(nella foto ai tempi dell'Avellino), operazioni già da settimane definite ma che ora possono già virtualmente considerarsi nuovi innesti della compagine trainata dal neo tecnico Guidi. Domani invece sarà finalizzata la trattativa con il laterale difensivo Filippini, classe 1995 di proprietà della Lazio. Un poker di innesti pronti a divenre ufficiali, a cui si dovrebbero aggiungere nei prossimi giorni i portieri Ravaglia e Zanellati. Proseguono inoltre gli abboccamenti con la Viterbese per il centrocampista Cenciarelli e con il Francavilla per l'attaccante sarao mentre per le corsie esterne interessa anche Hadziosmanovic della Sampdoria.

Gubbio/Gualdo Tadino

03/07/2019 19:41

Redazione