Il Museo Diocesano di Gubbio presta il suo Taddeo di Bartolo alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Il prossimo 7 marzo, la Galleria Nazionale dell’Umbria apre la mostra Taddeo di Bartolo, curata da Gail E. Solberg e Marco Pierini, Direttore della Galleria Nazionale. La mostra, visitabile fino al 7 giugno 2020, è la prima esposizione monografica mai dedicata all’artista, una delle più significative presenze artistiche dell’epoca, maestro itinerante che ha viaggiato tra Toscana, Liguria, Umbria e Lazio. La rassegna restituirà la doverosa enfasi alla sua parabola artistica e ricomporrà, per la prima volta, i complessi di appartenenza delle singole opere, tra cui un imponente apparato figurativo della ormai smembrata pala di San Francesco al Prato a Perugia, in un ambiente che ricreerà l’interno di una chiesa francescana ad aula. Il Museo Diocesano di Gubbio, ha accordato il prestito della tavoletta con Santa Chiara del maestro senese, entrata a far parte della collezione permanente del museo, a seguito di lascito testamentario. La tavoletta in tempera su tavola, era parte di un più ampio polittico, che a seguito di vari studi si ipotizza possa essere parte del Polittico di San Francesco al Prato di Perugia, conservato presso la Galleria Nazionale stessa. La mostra di Perugia si prospetta dunque, come una panoramica completa dell’arte di Taddeo, raccontata anche dalla documentazione dei restauri e delle indagini diagnostiche eseguite; potenziata da un apparato multimediale per valorizzare e approfondire la parabola artistica; accompagnata da un catalogo scientifico bilingue edito da Silvana Editoriale e da una pubblicazione per i più piccoli edita da Aguaplano, una favola, scritta da Carla Scagliosi, funzionario storico dell’arte della Galleria e illustrata dalla disegnatrice Chiara Galletti. Al Museo Diocesano di Gubbio, che riapre dopo una breve pausa invernale proprio il 7 marzo, sarà esposta una riproduzione per tutta la durata della mostra.

Gubbio/Gualdo Tadino

02/03/2020 08:44

