Incontro pubblico venerdì 4 settembre presso il Circolo ACLI di Osteria del Gatto

Domani 4 settembre alle ore 17,45 presso i locali esterni del circolo Acli di Osteria del Gatto, l’Acli Ora et Labora di Fossato di Vico in collaborazione con i circoli della zona eugubino-gualdese, organizza un incontro pubblico, con il rispetto delle normative di prevenzione del Covid 19, per ricordare Livio Labor ed il suo messaggio attuale e moderno a 21 anni dalla sua scomparsa. Il politico, giornalista e sindacalista di origine triestina fu membro della Democrazia Cristiana, presidente nazionale delle Acli fino al 1969 e successivamente senatore del Partito Socialista italiano. Negli anni in cui le Acli cominciavano ad interrogarsi sulla scelta della collocazione culturale e politica dei cattolici di fronte alle scelte della Chiesa maturate in particolare con Concilio Vaticano II, Labor contribuì in modo rilevante alla decisione dell’associazione cristiana di abbandonare il collateralismo con la DC e di proclamare il principio della libertà di voto per gli aclisti. Successivamente lasciò anche l'associazione per non coinvolgerla nelle sue personali scelte politiche. L’incontro sarà moderato da Alessandro Moretti presidente provinciale delle Acli di Perugia ed avrà come graditi ospiti Tarcisio Barbo ex presidente regionale del Friuli Venezia Giulia e Giancarlo Pellegrini già professore Ordinario di storia contemporanea presso la Facoltà di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Perugia. Per chi lo desidera, al termine dell’incontro è previsto un giro pizza presso un ristorante della zona.

Gubbio/Gualdo Tadino

03/09/2020 09:47

Redazione