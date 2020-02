Jp, Porcarelli conferma gli esuberi. Sindacati: " Piano industriale inaccettabile "

Conferma tutti i 343 esuberi l'imprenditore marchigiano Giovanni Porcarelli titolare della Jp Industries.

Lo ha fatto oggi pomeriggio a Fabriano, nell'incontro con le organizzazioni sindacali, in cui è stato analizzato il piano industriale che lo stesso ha presentato al Tribunale di Ancona dove è aperta la procedura di concordato in bianco a fronte di crediti vantati da terzi verso l'azienda ammontanti a circa 30 milioni di euro.

Dei 593 lavoratori Jp, oggi distribuiti nei tre plessi di Marche ( 2 a Fabriano ) e Umbria ( Colle di Nocera ), solo 250 farebbero parte della New Co. che l'imprenditore si appresterebbe a mettere in piedi. Non ci sarebbe margine di discussione sul numero di tali esuberi.

Un'ipotesi che i sindacati anche oggi hanno ritenuto inaccettabile, così come non convince il piano industriale di cui non è stata resa nota la partnership che lo renderebbe attualizzabile.

Gubbio/Gualdo Tadino

17/02/2020 17:56

Redazione