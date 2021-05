Norcia, tra sport e ripartenza. Primo trofeo ciclistico organizzato con UC Foligno

Si è svolto oggi a Norcia il 1° trofeo San Benedetto, prova di campionato provinciale cat. Juniores di ciclismo organizzato dall’ U.C. Foligno in collaborazione con il Comune di Norcia. La gara è combinata con la Coppa San Michele che si è svolta Foligno lo scorso 9 maggio. A fare da cornice una bella ed assolata giornata, quasi estiva. “Una splendida e frizzante giornata per Norcia, con il sorriso e la gioia di tanti giovani atleti che da ogni parte d’Italia hanno raggiunto la nostra città per questa competizione” ha detto il Sindaco Nicola Alemanno salutando le squadre partecipanti. Circa 200 atleti provenienti da tutto il centro Italia, fino ad interessare anche la Campania e il Veneto che si sono sfidati in un percorso di 104 km totali, percorrendo una sorta di anello per 7 volte, che si snoda interamente nel territorio comunale. “Piazza San Benedetto, seppure ferita, è sempre una bellissima cornice per ogni evento ed iniziativa. Durante il tragitto del percorso – prosegue il Sindaco - ci si potrà rendere conto della bellezza del nostro territorio, così come il fiorire di gru e cantieri, segno evidente di una ricostruzione che si sta muovendo” conclude. “Stiamo lavorando da circa un anno per questa giornata evento con Moreno Petrini, presidente dell’ UC Foligno che ringrazio. Così come ringrazio le associazioni nursine, da i bikers di Eppedala, ai podisti di Norcia Run, i ‘Vecchi Leoni’, oltre che a diversi volontari nursini che si sono prodigati per la riuscita della manifestazione” dice l’ Assessore allo Sport, Nicolas Novelli. “Norcia è città dello sport e, nella ricostruzione della normalità, vogliamo riconquistarci il nostro ruolo di primo piano. E’ la ferma volontà dell’Amministrazione comunale, che si adopera alla ricerca anche di nuove iniziative. Norcia, soprattutto in questi ultimi mesi con la partenza di una tappa della Tirreno-Adriatica a settembre e il recente transito della carovana rosa del Giro d’Italia, può diventare territorio appetibile anche per il ciclismo” conclude Novelli. “Tanta energia e tanta passione per organizzare questa manifestazione” dice il Presidente del Consiglio Comunale Pietro Luigi Altavilla. “Grazie all’ Anas, alla Provincia di Perugia e alla Prefettura per aver coordinato e permesso lo svolgimento della manifestazione in sicurezza con le dovute autorizzazione, a tutte le forze dell’ordine impegnate, dal Comando carabinieri di Norcia e ovviamente alla nostra Polizia Locale”. Ad aggiudicarsi il primo trofeo 'San Benedetto', Samuele Bonetto del Team U.C. Giorgione; lo stesso atleta ha vinto una gara pochi giorni fa proprio a San Benedetto del Tronto,

Perugia

23/05/2021 16:27

Redazione