Pallavolo San Giustino: positivo il primo test a Fucecchio. Maric:"Segnali incoraggianti, ottimi segnali in attacco e battuta"

Prima amichevole assoluta per Sia Coperture Pallavolo San Giustino, salita in Toscana per affrontare il Dream Team Fucecchio Volley, compagine di assoluta valenza tecnica che la scorsa stagione si è classificata seconda nel girone D del campionato nazionale di serie B, giungendo in semifinale play off e perdendo solo 6 partite in tutta la regular season. Il sestetto base altotiberino si è presentato con Ramberti in regia, Puliti opposto, Benedetti e Conti in banda, Stoppelli e Antonazzo al centro e Boriosi libero. In panchina, Thiaw, Zangarelli, Landini e Buttarini. Assenti Celli, Giunti e Marconi. Dopo un primo parziale di 8 a 2 per gli avversari, a causa di una ricezione decisamente sotto tono, la Sia Coperture ha cominciato a rodare i suoi meccanismi portandosi a distanza di 3/4 punti dall'avversaria, che comunque è riuscita ad aggiudicarsi il primo set per 25/21. Tutta altra storia il secondo set, con la Sia Coperture San Giustino che partiva bene soprattutto sui fondamentali di attacco e battuta, cosa che le permettevano di gestire bene il set e di vincerlo con il punteggio di 25/22. Nel terzo set si avvicendavano alla banda Thiaw per Benedetti in chiave di potenziamento della ricezione, cosa che dava buoni risultati al sestetto e permetteva alla squadra di Sideri di chiudere facilmente il set per 25/17. Il quarto set è stato senza dubbio il più tirato, con le squadre sempre appaiate e alternate nel condurre il set, con la squadra di casa che arriva sul 24/23 ma che viene raggiunta e superata dalla Sia Coperture con un parziale di 3-0 che porta gli umbri sul 26/24 finale. Al termine della partita i due tecnici hanno poi concordato di effettuare un mezzo set per impegnare le seconde linee, che si è concluso 17/15 per i padroni di casa. Dunque un primo test molto positivo che, al di la della vittoria per 3 a 1 contro una squadra di alto livello, ha dato comunque segnali importanti per lo stato di salute della Sia Coperture San Giustino. Infatti a fine partita il Ds Maric ha dichiarato: "Il test ci ha permesso di vedere il livello di preparazione e allo stesso tempo ha dato utili indicazioni sui fondamentali da migliorare. Tutto sommato - ha continuato Maric - una bella prova in battuta e in attacco, con Puliti e Conti estremamente efficaci al servizio e in chiusura punto e con ottima gestione del gioco da parte del nostro regista Ramberti."

Città di Castello/Umbertide

20/09/2018 13:16

Redazione