Passa anche a Gubbio la 19a edizione di Bicistaffetta organizzata da FIAB: incontro il 24 settembre in Comune sul progetto pista Valle Assino

La Fiab (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) ha scelto di organizzare la 19° edizione di Bicistaffetta

nazionale lungo un tracciato che interesserà la Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo partendo da Arezzo, e attraverso San Sepolcro, Umbertide, Gubbio, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Foligno, Spoleto, Norcia, L’Aquila, è destinata ad arrivare fino a Sulmona.

Un percorso di circa 500 Km che unisce territori e città di indubbio valore storico, artistico e naturalistico.

La bicistaffetta 2019 percorrerà, tra l’altro, la ex ferrovia Arezzo, Gubbio, Fossato di Vico. FIAB Gubbio

Associazione valle dell’Assino sta promuovendo, da diversi anni, i lavori di ripristino del vecchio

tracciato e non mancherà occasione per caldeggiare un progetto che vede in campo già sostanziose risorse (circa 3 milioni) ma che attende di capire l'iter prossimo di realizzazione.

FIAB Gubbio Ava accompagnerà da Umbertide a Gualdo Tadino la tappa di attraversamento del nostro

territorio.

La carovana si fermerà a Gubbio martedì 24 settembre. Alle ore 11,30 presso la Sala degli Stemmi di Piazza

Grande ci sarà un incontro con l’Amministrazione comunale. Saranno affrontati i temi di ciclabilità, di

mobilità lenta e cicloturismo. In questa occasione pubblica si potrà inoltre avere le informazioni sullo stato dell’arte del progetto di recupero della ex ferrovia.

Gubbio/Gualdo Tadino

16/09/2019 11:53

Redazione