Rosita Merli in semifinale a Cuochi d'Italia All Stars

Otto cuochi e quattro manche secche. Ora viene il bello a Cuochi d'Italia All Stars, il programma di cucina di TV8 in cui gareggia e continua a vincere la rappresentante dell'Umbria, la cuoca eugubina Rosita Merli, che nella puntata appena conclusasi ha battuto lo sfidante della regione Puglia e si è aggiudicata un posto in semifinale. Insieme allo chef Gennaro Esposito a giudicare le performance culinarie di Rosita, lo chef d'eccezione Bruno Barbieri. Nella sfida, la regina del tartufo si è cimentata nella realizzazione dello gnocco fritto e delle tigelle, istituzione della cucina emiliana, e dopo una breve ma intensa cantata di "Romagna mia", Rosita si è aggiudicata un bel punteggio di 18 punti (9 da Esposito e 9 da Barbieri) contro i 16 dello sfidante della Puglia. Rosita dunque si riconferma "la donna del 9" ma soprattutto la cuoca per cui, in fondo, tutti fanno il tifo.

Gubbio/Gualdo Tadino

01/12/2020 20:06

Redazione