Gubbio: la cuoca Rosita Merli passa il turno nell'edizione di Cuochi d'Italia All Stars

Passa il primo turno avendo la meglio sul Trentino Alto Adige, Rosita Merli, la cuoca che rappresenta l'Umbria nell'edizione di Cuochi d'Italia All Stars, in onda su Tv8. Ieri la cuoca si è cimentata nella realizzazione finale dei Canederli, piatto lontano dalle specialità umbre. Ciononostante la cuoca del Bottaccione non si è persa d'animo e ha stupito i cuochi con la sua bravura, versatilità e anche l'attaccamento alle proprie tradizioni. Quando ha aggiunto il tartufo al piatto tra la perplessità dei giudici ha risposto prontamente “eh sì: io so de Gubbio”. Questa sera tornerà in tv con una nuova sfida alle 19.30 sul canale di Tv8 e la città, nonché la regione fa il tifo per lei.

Gubbio/Gualdo Tadino

13/11/2020 16:49

Redazione