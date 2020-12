Rosita in finale a Cuochi d'Italia All Stars

Sarà per la bravura, per l'esperienza, per la simpatia, per la spontaneità, ma Rosita piace, piace a tutti e piace al punto da volare in finale nello show di Tv8 Cuochi d'Italia All Stars, il programma di cucina in cui la cuoca eugubina rappresenta la regione Umbria. "Tutta in ghingheri" per dirla con le parole di chef Cristiano Tomei, Rosita nella sfida con la Sardegna ha giocato in casa, preparando il suo piatto forte (con cui ha conquistato il 10 dell'allora giudice Tomei e la vittoria finale nell'edizione del 2018): il fricco'. "Tu Rosita riesci a farti spazio tra le ricette della famiglia di ognuno di noi": a distanza di due anni la musica non è cambiata e la cuoca del Bottaccione ha continuato a far emozionare e conquistare gli chef d'eccezione Gennaro Esposito e Bruno Barbieri che non hanno potuto far altro che premiare Rosita con un doppio 10. E allora finale sia. Tutti fanno il tifo per te Rosita!

Gubbio/Gualdo Tadino

03/12/2020 20:26

Redazione