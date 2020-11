Rosita si aggiudica un'altra stellina a Cuochi d'Italia All Stars

Un'altra stellina. Se la porta a casa Rosita Merli, la cuoca eugubina che nell'ultima puntata di Cuochi d'Italia All Stars conferma la vittoria sulla sfidante del Trentino Alto Adige nel girone "delle passatelle". Prima con il piatto "Vitello Sprint" e poi con "Piedino innamorato" la cuoca della tv ha dato nuova prova di sè, delle sue abilità e anche della sua simpatia. I giudici sono sempre più colpiti dalla cuoca ribattezzata "la donna del nove" per via degli ottimi puntaggi che conquista in ogni prova. Tra divertenti aneddoti privati (come le passeggiate per cercare funghi con il marito e il sogno di diventare una cantante e ceramista), ricette gustose e apprezzate, Rosita si è aggiudicata un'altra sfida della gara con un punteggio di 37. Al di là del risultato la cuoca del Bottaccione ha dato prova di essere padrona dei fornelli e dello schermo, suscitando le simpatie dei giudici, ma soprattutto del pubblico da casa che non si perde una puntata e la segue con sempre più affetto.

Gubbio/Gualdo Tadino

16/11/2020 20:05

Redazione