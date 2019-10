Salvini a Perugia conferma: "Il 17 ottobre insieme a Berlusconi e Meloni saremo qui per sostenere Donatella Tesei"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato un evento con i leader del centrodestra, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, il prossimo 17 ottobre a Perugia, a sostegno della candidata Donatella Tesei. Lo ha fatto parlando a margine di un comizio al mercato del capoluogo umbro. "L' abbiamo fatto in tutte le altre regioni dove abbiamo vinto, dall' Abruzzo alla Sardegna, dal Molise alla Basilicata - ha affermato - ci prepariamo a questa bellissima sfida per i prossimi dieci anni in Umbria, perche' il progetto di cambiamento di questa regione merita dieci anni di lavoro e noi siamo pronti".

Tornando ai temi legati alla manovra di Governo, Salvini ha aggiunto: "Ci hanno detto che facevano il governo per non aumentare le tasse, invece spunta l' ipotesi di una tassa sui telefonini e un aumento dell' Imu. Scopriamo ogni giorno una sorpresa nuova. Ma faremo battaglia in parlamento e nelle piazze". "Non si possono rubare mesi di vita a migliaia di lavoratori italiani come se nulla fosse", ha aggiunto il segretario del Carroccio.

Perugia

12/10/2019 11:53

Redazione