Scopre i veli Basket Academy - Sicoma Valdiceppo per l'imminente inizio di stagione. Presidentessa Gionageli: "Progetto che unisce sport e aggregazione"

Presentazione ufficiale presso la Sala Rossa del Comune di Perugia della nuova stagione sportiva 2018/2019 delle società del gruppo Basket Academy e della prima Squadra Valdiceppo. Presenti, oltre al Sindaco Andrea Romizi, all’assessore all’Urbanistica e Sport Emanuele Prisco e all’assessore allo Sviluppo Economico Michele Fioroni, il presidente del comitato regionale FIP Mario Capociuchi e tutti i dirigenti del gruppo: Paola Gionangeli: Presidente Valdiceppo, Giulio Agostinelli: Presidente Pontevecchio, Edoardo Casuscelli: Responsabile settore giovanile, Fabio Preda: Direttore Sportivo, Responsabile comunicazione interna, Francesco Diotallevi: Responsabile marketing e comunicazione esterna, Lorenzo Negrotti: Responsabile minibasket e progetti scuola, Anna Agostinelli: Responsabile segreteria e coordinamento generale attività. Basket Academy nasce nel 2004, è presente sui territori di Ponte San Giovanni, Ponte Valleceppi e tutte le zone limitrofe. E’ una realtà molto importante e strutturata in tutto il territorio che conta quasi 500 iscritti con iscrizioni in costante crescita, tra il settore giovanile e il minibasket. Per la stagione 2018/2019 la prima squadra “Valdiceppo Basket”, dopo un anno molto intenso e combattuto che purtroppo l’ha vista retrocedere dalla serie B nazionale, disputerà con grande voglia di riscatto il campionato di C Gold (girone Marche Umbria Abruzzo). E’ indubbiamente la squadra di riferimento di tutto il movimento Basket Academy, e come sempre ha la maggior parte degli effettivi provenienti proprio dal vivaio ponteggiano.

I gruppi giovanili invece indosseranno la maglia della “Pontevecchio Basket”: L’Under 18 Eccellenza disputerà il campionato giovanile nazionale più importante d’Italia, sfidando team di tutta la penisola, mentre l’Under 16 Eccellenza parteciperà al campionato di categoria Umbria-Marche. Da non dimenticare anche gli oltre 20 gruppi che dall’under 15 ai pulcini (4 anni) del minibasket popolano tutti i pomeriggi il palazzetto di Ponte San Giovanni ed il CVA di Ponte Valleceppi, costituendo una base fondamentale per la crescita del movimento e della società stessa. Società che è molto attenta anche ad attività sociali e aggregative di interesse per tutta la comunità: progetti per ragazzi con disabilità, tornei estivi (promotrice l’anno passato del primo torneo di basket in centro a Perugia denominato “Bulo’s of Perugia”), camp estivi, cene ed eventi aggregativi.

“Quest’anno la squadra si è molto rinnovata sia nel management che per quanto riguarda gli atleti - spiega Giulio Agostinelli, Presidente Pontevecchio nonché storico punto di riferimento del basket umbro – c’è davvero tanta voglia di risalire presto ad alti livelli e stiamo lavorando per farlo”. “Come sempre l’attenzione di tutto il mondo Basket Academy è orientato allo sviluppo dei nostri ragazzi e del nostro settore giovanile - aggiunge Fabio Preda, Direttore Sportivo, Responsabile comunicazione interna – perché il talento in Umbria c’è e va coltivato in un ambiente sano e professionale stimolando la grande passione che i nostri conterranei hanno per questo splendido sport”.“Il nostro progetto – conclude Paola Gionangeli, presidente Valdiceppo – vuole diventare sempre più protagonista nel territorio sia attraverso lo sport sia grazie ad iniziative che permettano l’aggregazione sociale della comunità”. A fine cerimonia è stata regalata al Sindaco e agli assessori una maglia della squadra con i loro nomi.

Perugia

24/09/2018 14:39

Redazione