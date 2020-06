Serie B, Perugia pronto al ritorno in campo: ad Ascoli Cosmi conferma il 3-5-2, Falcinelli verso il forfait

Serie B: dopo quasi quattro mesi dall'ultima gara ufficiale disputata, il Perugia è pronto a tornare in campo per riprendere un campionato di Serie B a lungo interrotto dalla pandemia Covid. Rifinitura mattutina e trasferimento nelle Marche oggi in vista della sfida di domani sera ad Ascoli, con inizio fissato alle 20.30, per la giornata numero 29 del campionato cadetto. Sarà ancora 3-5-2 per l'”Uomo del Fiume”, Davanti a Vicario, retroguardia formata da Rosi, Angella e Gyomber, sulle corsie esterne spazioa a Mazzocchi e Di Chiara In mezzo al campo invece agirà Carraro in regia con Nicolussi caviglia e Kouan mezzali mentre in attacco, accanto a Iemmello, dovrebbe toccare a Melchiorri con Falcinelli verso il forfait per una botta subita in allenamento. Arbitro della partita sarà Luca Sacchi di Macerata.

20/06/2020 09:02

