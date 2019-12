Serie C, ora è ufficiale: sabato e domenica non si gioca. Gubbio-Triestina rinviata a data da destinarsi

Ora è ufficiale: la Serie C si fermerà nell'imminente fine settimana. La decisione definitiva, già preannunciata lunedì dalla Lega, è arrivata dopo l'incontro avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi tra il presidente della terza serie italiana Ghirelli e il ministro dell'economia Gualtieri sul discorso della defiscalizzazione delle società. Un incontro definito dallo stesso Ghirelli "formativo in ottica futura" ma che non è bastato al momento per far rientrare lo sciopero. Quindi l'ufficialità dello stop con la ripresa del campionato che avverrà il prossimo 12 Gennaio e con ogni probabilità nella giornata di domani verrà ratificato quando verrà recuperato il primo turno del girone di ritorno

Il Gubbio dunque non giocherà domenica contro la Triestina al "Barbetti" e la squadra dovrebbe comunque allenarsi almeno sino alla giornata di venerdì.

Gubbio/Gualdo Tadino

18/12/2019 21:58

Redazione