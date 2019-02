Serie D, Bastia attende Aglianese. Eccellenza, c'è Ellera-Foligno. Promozione, Branca(domani ore 14.45) nella tana del Mugnano

In Serie D per la 28esima giornata in campo tutte domenica le compagini umbre: trasferte ostiche in terra toscana per Trestina e Cannara rispettivamente sui campi di Gavorrano e Montevarchi mentre il Bastia attende l'Aglianese al “Comunale”

Si disputa la giornata numero 22 in Eccellenza con il Foligno capolista atteso ad Ellera e la diretta inseguitrice Lama che riceve l'Angelana. Sansepolcro opposto allo Spoleto, Assisi Subasio ospita Castel del Piano, Orvietana sul terreno della Ducato, Pontevecchio a Massa Martana, Pontevalleceppi affronta San Sisto e Narnese a Città della Pieve

Due anticipi domani alle 14.45 nel girone A di Promozione: il Branca a caccia del blitz sul terreno del Mugnano, Pietralunghese attesa sul campo di Castiglionese Macchie. Domenica fari puntati su Tiferno Lerchi-Corciano e Selci Nardi-Trasimeno. Nel girone B la capolista Nestor a Spello, GualdoCasacastalda affronta al “Luzi” lo Sporting Pila, Petrignano a domicilio dell'Amerina e Viole opposto a Montecastello Vibio

