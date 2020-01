Si rovescia camion in discarica, ferito un 47enne di Foligno

Paura stamane nella discarica di Ca' Asprete a Tavullia, gestita da Marche Multiservizi. Qui un camion, proveniente da Foligno, intento a scaricare, si è rovesciato su un fianco. L' autista, un 47enne di Foligno, è rimasto incastrato nell' abitacolo, riportando varie ferite. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per liberarlo consentendo così il suo trasferimento in eliambulanza all' ospedale di Ancona. Il camionista è sempre rimasto cosciente. Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli ispettori Asur e i carabinieri. Il camion appartiene alla ditta autotrasporti D&D di Foligno.

Foligno/Spoleto

20/01/2020 14:46

Redazione