Sindaco e vescovo accendono l'Albero di Gubbio. Paolucci Bedini: "Da soli, ma insieme per fare rete" . Appuntamento su Trg lunedì 7 dicembre dalle ore 18

Saranno il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, e il vescovo della diocesi eugubina, Luciano Paolucci Bedini, i due testimonial dell’accensione 2020 dell’Albero di Natale più grande del mondo.

Lo ha comunicato stamani in conferenza stampa con diretta su Facebook il presidente del "Comitato Albero di Natale più grande del mondo" Giacomo Fumanti.

La scelta, è stato detto, nasce anche del fatto che il 2020 è stato segnato profondamente da un’emergenza sanitaria senza precedenti. In questo scenario, il sindaco Filippo e il vescovo Luciano si sono dimostrati due saldi punti di riferimento per tutta la comunità eugubina, anche in momenti delicati e difficili.

Nel rispetto delle restrizioni anti-Covid, l’accensione sarà visibile solo attraverso i mezzi di comunicazione e non ci sarà il consueto evento di piazza. L’inizio della cerimonia è fissato per le ore 18 di lunedì 7 dicembre – alla vigilia dell’Immacolata, compatrona di Gubbio – e sarà trasmesso in streaming sui canali Facebook, YouTube e Instagram del comitato, su Trg al canale 11 e in streaming su www.trgmedia.it.

Per ricordare i quarant’anni dalla prima accensione dell’Albero di Natale più grande del mondo, sabato 5 dicembre alle ore 17 sarà presentato e poi trasmesso in streaming (sui canali Facebook, YouTube e Instagram del comitato) il documentario “Alberaioli”, curato da Michele Manuali e Maddalena Vantaggi.

Il quarantesimo dalla prima accensione viene ricordato anche grazie a due originali opere d’arte, realizzate da Lucia Angeloni e Antonella Capponi. La prima sarà donata ai due testimonial, la seconda andrà a impreziosire il libro che custodisce le firme di tutti coloro che hanno acceso l’Albero di Gubbio in questi anni.

Gubbio/Gualdo Tadino

28/11/2020 11:01

