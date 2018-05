Sir Perugia: Zaytsev saluta e passa a Modena. Bernardi pronto al rinnovo biennale

Volley, Sir Perugia: manca solo l'annuncio per il rinnovo del tecnico Lorenzo Bernardi, pronto a guidare la compagine bianconera anche nelle prossime due annate. Altro annuncio in arrivo è quello dello schiacciatore cubano Leon, in uscita da Kazan, che Bernardi non potrà però accoppiare con Ivan Zaytsev: lo Zar difatti proprio ieri ha annunciato via social il suo addio a Perugia mentre oggi è arrivata l'ufficialità del suo approdo a Modena, che dopo aver riportato in panchina un guru del calibro di Julio Velasco ha deciso di affidare le chiavi dell'attacco al fromboliere azzurro che tornerà così a giocare da opposto. Zaytsev, che ha firmato un triennale con i gialloblù, sarà presentato domani alle 15 in Piazza Matteotti a Modena. La Sir potrebbe sostituirlo con Lanza, posto 4 in forza a Trentino, che potrebbe arrivare a Perugia in uno scambio di prestiti con Russell. L'americano però ha offerte importanti anche dal Giappone ma potrebbe pure restare in bianconero e far optare la società ad innestare un centrale italiano assieme ad Anzani e rinunciare così a Podrascanin

Perugia

18/05/2018 17:14

Redazione