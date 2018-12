Sir Perugia sete di riscatto: alle 18 sfida col Ravenna al PalaBarton. Ricci: "Possiamo vincere sempre, dipende solo da noi"

Volley: in Superlega cerca riscatto Sir Safety Conad Perugia dopo la sconfitta interna contro Vero Volley Monza e i bianconeri sono pronti a ricevere alle 18 al PalaBarton Consar Ravenna per fortificare la leadership in testa alla classifica, che attualmente vede il sestetto di Bernardi a +4 dal terzetto formato da Civitanova, Modena e Trentino.

A presentare la partita è il centrale bianconero nonchè ex di turno Fabio Ricci: “Arriva una Ravenna che è cambiata tanto negli ultimi due anni rispetto a quando ci giocavo io, in realtà come squadra la conosco poco. Mi aspetto una partita dura contro un avversario che è in un buon periodo. Rischieranno il tutto per tutto per cercare di portare via più punti possibili e dovremo stare molto attenti. Come ci stiamo preparando? Ci stiamo allenando pensando molto al nostro gioco, sappiamo che se facciamo le cose in un certo modo possiamo mettere in difficoltà qualsiasi avversario e vincere. Siamo pronti e vogliamo riscattarci”. Riscatto è una parola ricorrente in casa bianconera dopo la sconfitta di domenica scorsa con Monza. “Con Monza abbiamo commesso un po’ troppe imprecisioni pur non giocando nel complesso male. Loro hanno fatto una buona partita senza dubbio, ma di certo c’è demerito nostro perché bastava limare qualche palla nei set persi ed il risultato sarebbe stato diverso. Ma non credo ci sia stata superficialità o stanchezza e poi non dimentichiamo che ogni squadra che viene da noi gioca al massimo per portarsi a casa punti. Una sconfitta salutare? Non credo molto alle sconfitte salutari, era sicuramente meglio vincere e prendersi due ulteriori punti anche considerando i risultati delle nostre dirette concorrenti. Ma ormai è andata”.

Perugia

02/12/2018 09:57

Redazione