Smacchi (Pd): interrogazione strada della Contessa di Gubbio

Dal 1 ottobre di quest’anno – dichiara Smacchi – la strada statale 452 detta della Contessa che collega Gubbio con il territorio marchigiano per circa 9,5 Km, è tornata in gestione ad ANAS. Malgrado negli ultimi anni tale fondamentale direttrice viaria sia stata oggetto di numerosi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a causa di problemi di tenuta del manto stradale, di infiltrazione di acqua in galleria , di movimenti franosi, sino all’ultimo intervento strutturale di consolidamento che ha interessato il viadotto, anche quest’anno – continua Smacchi – si stanno verificando gravi problemi per chi percorre tale strada a causa di nuove pesanti infiltrazioni all’interno della galleria che producono, lungo la carreggiata, pericolose pozze d’acqua. Infiltrazioni che stanno compromettendo la stabilità e la sicurezza di una strada, che anche a seguito del blocco dei cantieri sulla Perugia – Ancona a causa della crisi dell’Astaldi, e dei rallentamenti e dei disagi che ne sono conseguiti lungo il tratto Fossato di Vico – Serra San Quirico, ha riportato in gran parte sulla strada della contessa il traffico anche pesante diretto verso le Marche. Per far fronte a questa difficile situazione, anche in considerazione dell’approssimarsi della stagione invernale – conclude Smacchi – ho presentato un’interrogazione urgente alla Giunta al fine di sapere quali interventi ANAS ha intenzione di eseguire per mettere in sicurezza da infiltrazioni e continui allagamenti una galleria e una strada che rappresenta per Gubbio e per l’Umbria una direttrice di fondamentale importanza.

Perugia

28/11/2018 16:02

Redazione