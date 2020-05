Socci chiede scusa a Papa Bergoglio: "Usato toni e parole sbagliate" dice il direttore della Scuola Giornalismo di Perugia

"Ho usato toni e parole sbagliate di cui mi scuso, anzitutto con Papa Bergoglio": lo scrive su Twitter Antonio Socci. Nei suoi confronti il Consiglio dell' Ordine dei giornalisti della Toscana ha annunciato che presenterà un esposto al Consiglio di disciplina per avere pubblicato "su un social network un messaggio in cui insulta Papa Bergoglio". "Bergoglio corre in soccorso a Conte e si conferma il solito traditore asservito al potere" il testo del messaggio. "Parole non ponderate, dettate dall' emotività" ha affermato Socci, che dirige la Scuola di giornalismo di Perugia, nel tweet. "Intendevo esprimere la delusione e l' amarezza - ha aggiunto -, mia e di molti cattolici, per il perdurare della sospensione delle messe, ma oggi, a freddo, lo farei in modo più pacato e riflessivo". "Ho riflettuto sulle mie espressioni - ha spiegato ancora Socci - e devo riconoscerlo, pur ritenendo un errore quella sconfessione, ho usato toni e parole sbagliate di cui mi scuso".

Perugia

10/05/2020 19:03

Redazione