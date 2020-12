Stasera a Link si parla di nascite. Focus sull'ospedale di Branca e sui 500 parti annui gia' raggiunti. Ed ora? Servono politiche per la famiglia

Si parla di nascite, natalità, politiche per la famiglia a Link questa sera su Trg ( canale 11 ).

Sarà il dottor Silvano Scarponi, primario ginecologo dell'ospedale di Gubbio e Gualdo Tadino, uno degli ospiti della puntata insieme a Graziella Principi , responsabile servizio ostetrico Alto Tevere ed Alto Chiascio, e Paola Biscarini coordinatrice dell'Unità Operativa di ostetricia dell'ospedale di Branca.

Partiremo dalla soglia dei 500 parti già raggiunti in questo 2020 dal presidio ospedaliero, per poi analizzare le prospettive per questo presidio che sta diventando un punto di riferimento non solo per l'Umbria, ma anche per le vicine Marche.

Durante la trasmissione collegamento con il reparto ostetricia per conoscere volti e aspetti di questo reparto ospedaliero.

Collegamento anche con la vicepresidente del consiglio regionale Paola Fioroni fimataria della proposta d'istituzione di un'agenzia per la famiglia.

Appuntamento stasera alle ore 21.10

Gubbio/Gualdo Tadino

02/12/2020 12:29

Redazione