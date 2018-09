UBS Lucky Wind Foligno: iniziativa solidale in un bagno di folla per la presentazione

Nella spettacolare cornice di Piazza della Repubblica, davanti ad un numeroso pubblico ed al centro dell’evento “siediti e gioca” organizzato dal Basket Disabili Foligno e dall’associazione Folignalità, è stata presentata la nuova UBS Lucky Wind in procinto di iniziare la stagione 2018/19 in serie C “Gold”. Un pomeriggio davvero bello e particolare nel quale ha avuto notevole spazio la pallacanestro, il basket in carrozzina e la solidarietà, con una forte partecipazione delle autorità e della cittadinanza. Un programma intenso durato tutto il pomeriggio dove hanno iniziato i più piccoli del minibasket sotto l’attenta guida del Prof. Antonio Savoia seguiti dagli under 16 ed under 18 da quest’anno insieme al Basket Saphira Foligno, guidati dal responsabile tecnico Paolo Pierotti. Poi la volta dell’esibizione del basket in carrozzina, con la partecipazione anche di diversi ragazzi della nostra prima squadra che hanno provato a giocare proprio come l’evento “siediti e gioca” invitava a fare. Un momento bello di sport, che ha avvicinato ancor più la nostra realtà con quella del Basket Disabili Foligno e all’associazione Folignalità. Al termine della manifestazione, prima dei saluti e di un momento toccante nel quale è stata donata una carrozzina sportiva a Lara Ruda, tra le più attive promotrici dell’evento, c’è stato un bello spazio per la presentazione dei nostri ragazzi e dello staff. Tanti applausi ed un grande incoraggiamento proprio alla vigilia di una nuova avventura che ci vedrà impegnati a giocare con le migliori squadre di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise. Il gruppo è da tempo già in palestra, con gli ultimi arrivi del portoghese Camacho de Sa' e del lituano Sakinis a completare l'organico: prima amichevole fissata per martedì 11 Settembre contro Tolentino

Foligno/Spoleto

06/09/2018 14:01

Redazione