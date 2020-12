Vis Gubbio, chiusura di 2020 da applausi: successo per 7-5 con Pistoia con Di Fonzo trascinatore. Alla ripresa scontro al vertice con Cus Molise

Un anno storico. Questo è stato il 2020 per la Vis Gubbio e non solo per la pandemia che ha attanagliato anche lo sport nazionale: nonostante l'interruzione della scorsa primavera, la compagine eugubina è salita comunque in A2 di calcio a 5 e, nonostante il prestigioso e quaitattivo palcoscenico, la squadra di mister Bettelli sta recitando un ruolo da protagonista anche nell'olimpo del futsal tricolore. La chiusura dell'anno ha visto la Vis, con roster di 21 anni di età media, affrontare alla polivalente l'ambiziosa Futsal Pistoia battuto 7-5 grazie ad una lodevole prova di squadra con grande protagonista l'argentino classe 2001 Di Fonzo, autore di un superbo poker di reti che lo issa al primo posto nella classifica cannonieri a quuota 11 reti. I rossoblù salgono così a quota 12 punti, nel girone C , in terza piazza assieme a Cus Molise e un punto in meno Tombesi Ortona dopo 10 turni di campionato. E la prima sfida del 2021 vedrà il prossimo 9 Gennaio la Vis affrontare proprio Cus Molise in trasferta per un'autentico scontro diretto in ottica secondo posto.

Gubbio/Gualdo Tadino

29/12/2020 17:11

Redazione