“Il coraggio di chi ha perso”: ad Umbertide presentazione del libro di Franco Chianelli

Appuntamento immancabile a Umbertide, all’insegna della solidarietà e della condivisione: sabato 29 marzo alle 17 presso il Teatro dei Riuniti, Franco Chianelli, presidente del Comitato per la vita Daniele Chianelli, presenterà il libro “Il coraggio di chi ha perso. La storia e i sogni di un pazzo visionario.” Un viaggio attraverso la memoria dell’autore che passa dagli anni drammatici della malattia e poi della scomparsa del piccolo Daniele a causa di una leucemia e prosegue nel tempo, raccontando la nascita e i primi passi del Comitato per la vita “Daniele Chianelli”, l’associazione di volontariato fondata dai coniugi Chianelli insieme ad altri 18 genitori, che avevano condiviso il dolore per la malattia dei propri figli. Dalla nascita del Comitato ad oggi, una sfida dopo l’altra, Franco e Luciana hanno trasformato il dolore immenso in amore per la vita e, con il sostegno dei volontari, hanno raggiunto obiettivi sempre più ambiziosi, prendendosi cura dei malati dei reparti di Ematologia e Oncoematologia pediatrica, delle loro famiglie e sostenendo la ricerca scientifica. L’autore, nel racconto appassionato della propria storia vissuta a fianco della moglie Luciana, ripercorre così i 33 anni di vita e attività del Comitato: i grandi successi dell’Istituto di Ematologia, con i trapianti di midollo osseo da donatore incompatibile effettuati per la prima volta nel mondo proprio a Perugia dall’equipe del professor Massimo Fabrizio Martelli; la nascita del reparto di Oncoematologia pediatrica, oggi fiore all’occhiello della sanità nazionale; la nascita del residence Chianelli, che accoglie i malati in cura e le loro famiglie, fino al recente ampliamento della struttura inaugurata lo scorso aprile. All’evento, patrocinato dal Comune di Umbertide, interverranno il prof. Antonio Pierini, responsabile del programma Trapianti presso l’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia e il dott. Francesco Arcioni, del reparto di Oncoematologia pediatrica del medesimo ospedale. Una storia che narra tante storie e che dimostra come goccia dopo goccia, sfida dopo sfida, insieme si possano superare ostacoli apparentemente insormontabili e raggiungere obiettivi straordinari: uniti, si vince.

Città di Castello/Umbertide

24/03/2025 11:47

Redazione