Il mercato contadino Perugia di Campagna Amica compie due anni. Al centro della giornata, l’incontro “Guida alla Felicità Alimentare - consigli, sensorialità e ricette”.

Festeggia il secondo compleanno il Mercato Contadino Perugia di Campagna Amica a Madonna Alta. Appuntamento domani 29 gennaio, dalle ore 10,30, con la dirigenza della Coldiretti Umbria e rappresentanti delle Istituzioni che saluteranno i produttori protagonisti di un progetto che fa bene all’economia e alla spesa dei cittadini, oltre che all’ambiente e alla salute.

“Guida alla Felicità Alimentare - consigli, sensorialità e ricette”, sarà il cuore dell’iniziativa organizzata da Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra Umbria, in collaborazione con World Farmers Markets Coalition. Un incontro con due ospiti di eccezione, Alex Revelli Sorini e Susanna Cutini docenti di Gastronomia dell’Università Telematica San Raffaele di Roma, che, insieme ad Albano Agabiti, Presidente Coldiretti Umbria, Elena Tortoioli, Presidente regionale Terranostra e alla dietista del Centro Dietetico Umbro Paola Ambrosi, sveleranno come esista un modo naturale e concreto per veicolare una nuova consapevolezza del cibo, attraverso consigli pratici e nutrizionali, excursus filosofici, ricette e curiosità.

Ad accompagnare questo appuntamento, con la collaborazione dei cuochi contadini di Campagna Amica, dell’Unione Regionale Cuochi Umbri e dell’Istituto Alberghiero di Assisi, saranno realizzate ricette locali e internazionali con i prodotti degli agricoltori del mercato. Tre cuochi, tre paesi, al lavoro su una “zuppa” per esaltare il cibo come mediatore multigenerazionale potentissimo, grazie al quale si può migliorare la qualità della vita di ogni individuo, con la genuinità che parla un’unica lingua. Per l’occasione sarà possibile anche degustare ed acquistare il vero torcolo contadino di San Costanzo di Campagna Amica.

Un’iniziativa - commenta il Presidente Coldiretti Umbria Albano Agabiti - in linea con l’impegno per una “Perugia città internazionale del cibo sano”, che unisca in suo nome, comunità e culture, nel pieno spirito della World Farmers Markets Coalition, la prima coalizione mondiale per la diffusione dei mercati contadini nel mondo, promossa proprio per rispondere alla richiesta di cibi sani e locali da parte dei consumatori e alla necessità di garantire gli approvvigionamenti alimentari in tutto il mondo. Il Mercato Contadino Perugia di Campagna Amica - ricorda Agabiti - è già diventato un punto di riferimento per i consumatori della città e non solo, nella valorizzazione della sana alimentazione e del made in Umbria agroalimentare, ma anche in chiave turistica. A tu per tu con gli agricoltori e con il meglio del cibo a Km zero, si possono ricevere informazioni sulle produzioni, sulla salubrità e genuinità di ciò che si acquista e si mangia.

I nostri mercati contadini, parte integrante dello scenario urbanistico e sociale delle città - spiega Mario Rossi Direttore Coldiretti Umbria - stanno riscuotendo sempre di più la fiducia delle persone, grazie ad un rapporto stretto con gli agricoltori che non hanno fatto mai mancare, pure con la pandemia, il cibo alla collettività. In particolare, il Mercato Contadino Perugia di Campagna Amica, rappresenta un luogo strategico per tante iniziative, una risposta concreta e sostenibile alle grandi sfide della società, “vicino alla gente”, non solo per l’offerta di eccellenze, ma anche per idee e progettualità formative, utili ad unire la città alla campagna. Un luogo di aggregazione e di confronto - conclude Rossi - uno dei cuori pulsanti di Perugia, dove si creano relazioni e si vivono esperienze ed emozioni, un “hub dell’agroalimentare” in grado di continuare a sostenere il territorio, l’economia locale e l’occupazione.

Perugia

28/01/2022 19:45

Redazione